Taça de Portugal. Jogo entre Rebordelo e Nacional tem novo horário
A partida da Taça de Portugal que irá colocar frente-a-frente o Rebordelo e o Nacional tem novo horário. O jogo seria às 11h00 de sábado mas devido a um voo cancelado, a partida será jogada a partir das 15h00.
Em causa está um voo cancelado para a equipa madeirense que iria partir para o Porto para poder jogar a terceira eliminatória da Taça de Portugal.
Jogo da Taça de Portugal reagendado para as 15H00 ℹ️https://t.co/bcdVLOnAtL— C.D. Nacional (@CDNacional) October 17, 2025
Entretanto, o contratempo foi ultrapassado e o jogo foi remarcado para as 15h00 de sábado. As más condições de visibilidade no aeroporto Cristiano Ronaldo levaram ao cancelamento do voo da equipa madeirense.