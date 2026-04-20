Taça de Portugal. ‘Leões’ defendem vantagem, Torreense e Fafe desempatam em Torres Vedras

Os 'leões', bicampeões nacionais, venceram os 'dragões', por 1-0, na primeira mão das meias-finais, no já longínquo dia 03 de março, com um golo de penálti do colombiano Luis Suárez.



Esta é a vantagem que o Sporting, na ressaca da eliminação da Liga dos Campeões e da derrota no dérbi com o rival Benfica, procura defender no caminho para a 32.ª presença no jogo decisivo da Taça de Portugal, a terceira seguida, frente ao FC Porto.



A formação comandada por Rui Borges chegou à 'dobradinha' ao vencer o Benfica após reviravolta, por 3-1, no prolongamento, mas, esta época, que começou com o desaire na Supertaça Cândido Oliveira frente aos 'encarnados', ainda orientados por Bruno Lage, pode valer um único troféu, dado o atraso no campeonato.



O Sporting chegou às 'meias' após três prolongamentos, todos com triunfos por 3-2, em casa frente a Paços de Ferreira e AVS e na visita ao Santa Clara, tendo apenas como exceção o triunfo mais folgado na receção ao Marinhense (3-0).



O FC Porto derrotou nos quartos de final o rival Benfica, recordista de triunfos, com 26, por 1-0, num percurso que passou pelas vitórias seguras diante de Celoricense (4-0), Sintrense (3-0) e Famalicão (4-1).



Os ‘dragões’ chegam a este jogo após terem ‘caído’ na Liga Europa, mas com uma liderança da I Liga reforçada, a quatro jornadas do fim do campeonato, com sete pontos de avanço sobre o Benfica, segundo, e oito sobre o Sporting, terceiro, que tem menos um jogo.



Os comandados de Francesco Farioli podem levar os ‘azuis e brancos’ à sua 35.ª final, dois anos depois de terem batido os 'leões', no prolongamento da final da prova ‘rainha’.



Os rivais protagonizam o quarto e último clássico da temporada - na I Liga, o FC Porto venceu fora, por 2-1, e empatou 1-1 em casa -, na quarta-feira, a partir das 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto.



Qualquer um dos 'grandes', com 20 troféus do lado 'azul e branco' e 18 do 'verde e branco', são claramente favoritos na final da 86.ª edição da Taça de Portugal, marcada para 24 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras, perante os outros 'pequenos' semifinalistas.



O Torreense, da II Liga, e o Fafe, da Liga 3, vão desempatar a eliminatória, na quinta-feira, também às 20:45, após o 1-1 no Minho, há mais de dois meses, em 04 de fevereiro.



Além de jogar em casa, a formação 'grená' conta ainda com a motivação de lutar pela subida à I Liga, da qual está arredada desde 1991/92, enquanto os fafenses disputam a permanência no terceiro escalão.



Os comandados de Luís Tralhão procuram, na segunda presença em meias-finais, reeditar o feito de 1955/56, quando o emblema de Torres Vedras perdeu a final diante do FC Porto (2-0), na inédita chegada ao jogo decisivo.



Apesar de ter sido fundado dois anos depois, em 1958, o Fafe disputa pela terceira vez as 'meias', tentando tornar-se no 27.º clube a disputar o troféu da prova 'rainha', após os desaires em 1976/77 e 1978/79, quando foi afastado das finais, respetivamente, por FC Porto (3-0) e Sporting (0-1, após prolongamento).



O Fafe destacou-se entre os 149 participantes na Taça de Portugal, ao eliminar os primodivisionários Moreirense (1-0), Arouca (2-1) e Sporting de Braga (2-1), enquanto o Torreense apenas se deparou com um emblema da I Liga, o Casa Pia (1-2), tendo vencido os seus adversários na II Liga União de Leiria (3-1), Lusitânia de Lourosa (0-1) e Oliveirense (5-4 nas grandes penalidades, depois do 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento).







Programa das meias-finais:



1.ª mão:



- Quarta-feira, 04 fev:



Fafe (L3) - Torreense (II), 1-1



- Terça-feira, 03 mar:



Sporting (I) - FC Porto (I), 1-0



2.ª mão:



- Quarta-feira, 22 abr:



FC Porto (I) - Sporting (I), 20:45



- Quinta-feira, 23 abr:



Torreense (II) - Fafe (L3), 20:45



FINAL:



- Domingo, 24 mai:



Sporting (L)/FC Porto (L) - Fafe (L3)/Torreense (II)