Taça de Portugal na RTP até 2024

FPF e RTP chegaram assim a acordo , como refere uma nota da estação pública.





"A FPF e a RTP chegaram a acordo para a transmissão da Taça de Portugal Placard nas épocas 2022/23 e 2023/24. O canal público de televisão irá transmitir os encontros a partir da terceira eliminatória até à grande final da prova rainha do futebol português até 2024", lê-se numa nota hoje divulgada pela RTP.



Com este acordo, a RTP fica também encarregue da transmissão dos encontros da Supertaça Cândido de Oliveira das próximas duas temporadas.



"(...) A Taça de Portugal junta, num formato abrangente e democrático, clubes das duas ligas profissionais, liga três, campeonato de Portugal e distritais. Desde a sua fundação tem sido uma permanente fonte de prestígio e desenvolvimento do futebol português", afirmou, em comunicado, o presidente da FPF, Fernando Gomes.



O principal responsável da FPF sublinhou "o empenho e visão" do Conselho de Administração da RTP.



"A RTP congratula-se por retomar estar parceria com a Federação Portuguesa de Futebol e levar assim a milhares de portugueses a festa da Taça de Portugal", apontou, por sua vez, o presidente da estação pública, Nicolau Santos.