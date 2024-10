Taça de Portugal. Pevidém - SL Benfica

As águias entram em ação no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em substituição do Parque de Jogos Albano Martins Coelho Lima, casa do emblema que milita na Série A do Campeonato de Portugal.







Pode acompanhar o jogo entre o Pevidém o o SL Benfica com transmissão na RTP 1