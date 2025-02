Taça de Portugal. Rio Ave vence nos últimos minutos e é o primeiro semifinalista

No primeiro jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal, o São João de Ver foi o primeiro a mostrar-se em campo. Ruca colocou os forasteiros na frente do marcador após a marcação de uma grande penalidade.





Três dias depois da partida frente ao FC Porto, Clayton voltou a aparecer para os vilacondenses e marcou o golo do empate ainda nos primeiros 45 minutos. O golo da vitória do Rio Ave surgiu apenas no tempo de compensação com Clayton a bisar na partida com um tento aos 90+8 minutos.





Com este resultado, o Rio Ave é o primeiro semifinalista da Taça de Portugal e fica à espera do adversário que vai sair do duelo entre Sporting CP e Gil Vicente.