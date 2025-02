Taça de Portugal. Semifinalistas definidos vão lutar pelo Jamor

Rio Ave, Tirsense, Benfica e Sporting. Os últimos quatro que persistem na Taça de Portugal. As meias-finais da prova rainha estão definidas e vão colocar o Rio Ave frente ao Sporting e o histórico Tirsense contra o Benfica, numa eliminatória disputada a duas mãos.e para reeditar mais um dérbi eterno esta temporada, depois de estas duas equipas terem lutado pela conquista da Taça da Liga em janeiro.No entanto, do outro lado estão dois clubes que sabem não ter os mesmos recursos mas apostam na surpresa para disputarem a derradeira partida da Taça de Portugal., e finalista vencido da última edição da Taça,. A equipa de Rui Borges tem mostrado exibições inconstantes, especialmente pela onda de lesões que assola a equipa.estão indisponíveis devido a problemas físicos e a falta destes jogadores levaram Rui Borges a grandes dificuldades para construir a equipa.Na Taça de Portugal, porém, a equipa de Alvalade mantém-se na corrida por mais um troféu., na estreia de João Pereira,, o melhor resultado do técnico antes de ser despedido no Natal.

. Agora treinada por Petit,e derrotou o cluibe de Lisboa após prolongamento por 3-1.e um pouco mais difícil de ser ultrapassada.Depois de um empate a dois golos após prolongamento,, vencendo por 4-2., da I Divisão, e, numa partida em que se destacou o avançado Clayton.O jogador brasileiro que viria mesmo a ser o herói dos quartos de final do Rio Ave., de Santa Maria da Feira,, um deles no tempo de descontos da segunda parte,

O recordista e o estreante

e parece ter caminho aberto para o Jamor

Nos quartos de final, a equipa de Bruno Lage ultrapassou o seu maior teste. Num Estádio da Luz cheio, o Benfica mostrou superioridade sobre o Sporting de Braga e um golo de Pavlidis selou o triunfo e passagem à próxima fase da prova rainha.





Apesar de ser o recordista de vitórias na Taça de Portugal, com 26 troféus conquistados,, procurando novo sucesso, tal como aconteceu com a Taça da Liga neste ano de 2025.. Estreante nestas andanças da Taça,(Campeonato de Portugal). O caminho do Tirsense foi um pouco diferente dos restantes semifinalistas., de Vieira do Minho. A jogar em casa,, equipa que também já esteve nas meias-finais da Taça de Portugal., equipa de Guimarães. Nessa partida, um dos heróis dos quartos de final foi o único marcador da partida: Daniel Rodrigues apurou o Tirsense para os oitavos, que recebeu na eliminatória seguinte o Rebordosa.A jogar em casa,. No Alentejo, a equipa da casa tinha o favoritismo masmostraram que a prova rainha do futebol português é pródiga em surpresas.. Para além de saber que vai receber o Benfica (possivelmente num estádio que não o seu), o Tirsense vai ter a experiência de jogar no Estádio da Luz, algo que para muitos dos jogadores desta equipa do Campeonato de Portugal seria impensável no início da época.Apesar de ainda não haver datas,