Taça de Portugal. Sorteio até à final da competição

Nesse dia, em que se joga a Supertaça Cândido Oliveira, entre o campeão FC Porto e o Benfica, finalista vencido da Taça da época passada, Marítimo, Belenenses SAD e Nacional, da I Liga, recebem, respetivamente, Salgueiros, Sporting de Espinho e Leixões, enquanto o Gil Vicente visita a União de Leiria, em encontros adiados devido a casos de covid-19.O Estoril Praia, líder da II Liga e carrasco do Boavista, e Académico de Viseu são as equipas do segundo escalão já qualificadas para os "oitavos", enquanto Torreense, Estrela da Amadora e Fafe são os representantes do Campeonato de Portugal., quatro dias depois do fim dos dois principais escalões.: Sporting, Rio Ave, Moreirense, Santa Clara, FC Porto, Benfica e Sporting de Braga.: Estoril Praia e Académico de Viseu.: Fafe, Estrela da Amadora e Torreense.Marítimo (I) - Salgueiros (CP), 11h00União de Leiria (CP) - Gil Vicente (I), 16h00Belenenses SAD (I) - Sporting de Espinho (CP), 19h00

Nacional (I) - Leixões (II), 20h00