Taça de Portugal. Sporting CP - Santa Clara

O jogo entre Sporting e Santa Clara pode acompanhar em direto na RTP1

Para o jogo em Alvalade e com arbitragem de Hélder Malheiro, os leões, a atravessarem uma aparente crise com o novo treinador, João Pereira, têm algumas importantes baixas.Do lado do Santa Clara, o treinador Vasco Matos já deverá ter disponível o médio Bruno Almeida, que falhou o jogo com o Arouca.