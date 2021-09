Taça de Portugal. Sporting de Braga inicia defesa do título no estádio do Moitense

Paulo Cunha - EPA

O Sporting de Braga inicia a defesa do título na Taça de Portugal de futebol no estádio do Moitense, uma das três equipas `sobreviventes` dos campeonatos distritais, ditou hoje o sorteio da terceira eliminatória da época 2021/22.