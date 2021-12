Taça de Portugal. Sporting discute com Casa Pia um lugar nos "quartos"

A visita dos "leões" ao Estádio Pina Manique, em Lisboa, vai promover o regresso do treinador Rúben Amorim à casa onde se estreou como treinador, em 2018/19, então no Campeonato de Portugal.O Sporting, que divide a liderança da I Liga com o FC Porto, vai defrontar o quarto classificado do segundo escalão, a partir das 20h45, num encontro que vai ser arbitrado por Rui Costa.





Filipe Martins quer concretizar um sonho







O treinador do Casa Pia afirmou no lançamento do jogo que o clube pretende mostrar a Rúben Amorim a evolução do clube desde a saída do técnico, em 2018/19.



"Não temos nada a perder, temos tudo a ganhar. Queremos demonstrar a qualidade e a organização desta equipa, mostrar um pouco aos adeptos do futebol o quanto o Casa Pia se transformou e mostrar mesmo ao Rúben que, desde que ele saiu, vai encontrar um clube muito mais evoluído do que deixou", afirmou Filipe Martins, aos jornalistas.



Em relação ao encontro, Filipe Martins assegurou que "o balneário está tranquilo" e com mentalidade idêntica às partidas do campeonato, embora exista "uma motivação extra", sem que mude a ambição de vencer, mas cientes das possibilidades reduzidas.



"A Taça é uma festa. Temos de desfrutar do jogo e do momento, sabendo que temos as nossas possibilidades, mais reduzidas que o normal, mas vamos sonhar. Sonhar não paga imposto", sublinhou, agradecendo o apoio sentido pela boa prestação na II Liga.







Rúben Amorim admite dificuldades







O treinador do Sporting. Rúben Amorim, em conferência de imprensa de antevisão do encontro, admitiu que o terreno dos "gansos" é "um local muito especial", mas frisou que a única forma de manter as "boas recordações" é assegurar a passagem à próxima eliminatória da competição.



"Será especial e eu quero manter as boas recordações de Pina Manique. Portanto, precisamos de ganhar. Não ganhando, torna-se tudo um pesadelo, em vez de algo especial. Temos essa obrigação", assumiu o antigo treinador do Casa Pia, atualmente no comando do Sporting.



Nesse sentido, o técnico garantiu que espera "um jogo difícil" e lembrou que "o Penafiel foi um sério aviso" para a sua equipa que, admitiu, terá de mudar, especificamente neste desafio, a forma como encara os jogos, pois enfrenta um adversário que não tem a mesma responsabilidade.



"Se houve jogos, já este ano, que ganhámos porque entrámos sempre a pensar que era possível vencer, aqui é um pouco o contrário. Temos de entrar em campo a pensar que podemos sempre perder este jogo. Se não formos intensos, sérios e (não) o encararmos como uma final, podemos não ultrapassar esta eliminatória, o que seria um grande problema para nós", assumiu.







Leça ou Paredes um sobrevive







No outro jogo do dia será também apurado para os quartos de final um representante do Campeonato de Portugal, o vencedor do embate entre Leça e Paredes, agendado para as 14h00.



A equipa que ganhar este encontro vai fazer regressar um clube do quarto escalão aos oito finalistas da prova rainha, algo que não acontecia desde a edição 1999/2000, quando o Dragões Sandinenses, então na III Divisão, perdeu nos "quartos" por 3-0 na visita ao Sporting, comandado por Augusto Inácio.O Leça, que conta quatro presenças no principal escalão, uma em 1941/42 e as restantes entre 1995 e 1998, lidera atualmente a Série C do Campeonato de Portugal, com os mesmos 25 pontos do histórico Salgueiros, tendo chegado a esta fase depois de eliminar os primodivisionários Arouca (2-1 nas grandes penalidades, após 1-1) e Gil Vicente (1-0).Já o Paredes, segundo colocado na Série B do mesmo escalão, em igualdade com o líder Mirandela, superou o Académico de Viseu (3-1) no seu percurso na Taça, competição na qual já chegou aos "quartos" em 1984/85, quando foi eliminado pelo Benfica.