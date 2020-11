Taça de Portugal. Sporting procura ultrapassar o Sacavenense

Com a opção de poder atuar no seu estádio, o Sacavenense, equipa que disputa a Série F do Campeonato de Portugal, optou por receber o líder da I Liga no Jamor, numa altura em que os outros dois grandes candidatos, FC Porto e Benfica, já asseguraram a passagem à próxima ronda.



Nuno Mendes e Pedro Gonçalves, devido a lesão, são baixas certas na equipa do Sporting, assim como o avançado equatoriano Gonzalo Plata, infetado com o novo coronavírus.



O encontro está agendado para as 21h15.



Antes, às 14h00, o Marítimo joga no campo do Penafiel, da II Liga, e, mais tarde, às 16h45, é a vez do Belenenses SAD entrar em ação no terreno do Real Massamá, do Campeonato de Portugal.



No sábado, o FC Porto, detentor do troféu, iniciou a defesa do título com um triunfo no Barreiro sobre o Fabril, do terceiro escalão, por 2-0, enquanto o Benfica venceu na visita ao Paredes, do Campeonato de Portugal, por 1-0.



Os duelos Vilafranquense-Sanjoanense e Estoril Praia-Lusitano de Évora, que estavam agendados para domingo, foram adiados devido a casos positivos da covid-19.



Na sexta-feira, a ronda arrancou com uma grande surpresa, com a União de Leiria, do Campeonato de Portugal, a afastar o Portimonense, da I Liga, vencendo os algarvios por 1-0.