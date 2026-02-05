Taça de Portugal. Sporting vence AVS no prolongamento e encontra FC Porto nas meias

No Estádio José Alvalade, o reforço Luís Guilherme (29 minutos) e Paulo Vítor (49), este na própria baliza, marcaram para os ‘leões’, mas Pedro Lima (63) e Nenê (90+3), ambos de grande penalidade, empataram para os visitantes, antes de Geny Catamo (117) sentenciar o triunfo da formação ‘verde e branca’, que, esta época, já tinha afastado Paços de Ferreira e Santa Clara também no prolongamento.



Os ‘leões’, vencedores da Taça de Portugal em 18 ocasiões, vão discutir com o FC Porto uma vaga na final da competição, jogando a primeira mão em casa, em 04 de março, e a segunda no Estádio do Dragão, entre 21 e 23 de abril.



A outra meia-final já começou a ser disputada entre Torreense, da II Liga, e Fafe, da Liga 3, sendo que o primeiro encontro, no Minho, terminou empatado 1-1, na quarta-feira.



A final da Taça de Portugal está agendada para 24 de maio, no Estádio Nacional, em