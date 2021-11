Taça de Portugal. Tondela e Leixões disputam última vaga nos "oitavos"

Os beirões recebem os matosinhenses pelas 19h45 e procuram juntar-se a 10 outros emblemas da I Liga na próxima fase, e evitar uma surpresa como a que "vitimou" o Gil Vicente, às mãos do Leça (1-0), do quarto escalão.Já o Leixões quer juntar-se ao rival de Matosinhos e fazer jus ao histórico na prova, que conquistou em 1961, tendo perdido ainda a final de 2002.A última das 16 vagas destinadas aos oitavos de final será hoje ocupada, com a certeza de que a I Liga estará em maioria: o detentor da prova Sporting de Braga seguiu em frente, mas também Benfica, Sporting, FC Porto, Estoril Praia, B SAD, Moreirense, Portimonense, Vizela e Famalicão.Da II Liga estão ainda em prova o Casa Pia, o Rio Ave e o Mafra, podendo juntar-se o Leixões, enquanto a Liga 3 já não tem representantes. O Campeonato de Portugal, quarto escalão, continua representado por Leça e Paredes.

Resultados da quarta eliminatória:



Sporting (I) - Varzim (II), 2-1.Casa Pia (II) - Farense (II), 3-1.Penafiel (II) - Portimonense (I), 0-3.Benfica (I) - Paços de Ferreira (I), 4-1.Leça (CP) - Gil Vicente (I), 1-0.Vizela (I) - Estrela da Amadora (II), 2-0.Rio Ave (II) - Olhanense (CP), 2-1.Sporting de Braga (I) - Santa Clara (I), 6-0.Alverca (L3) - Famalicão (I), 1-2.FC Porto (I) - Feirense (II), 5-1.Serpa (CP) - Estoril Praia (I), 0-5.Vilafranquense (II) - Mafra (II), 0-1.Paredes (CP) - Torreense (L3), 1-0.Caldas (L3) - Belenenses SAD (I), 3-5.

Moreirense (I) - Vitória de Guimarães (I), 3-2.