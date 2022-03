Taça de Portugal. Tondela e Mafra correm para a final

A participação nas meias-finais já é, por si só, um feito para ambas as equipas, uma vez que o melhor que tinham alcançado na prova rainha tinham sido os oitavos de final, ambas em duas ocasiões.Os tondelenses, anfitriões desta primeira mão, atingiram os "oitavos" em 2016/17 e 2018/19, sendo que nessas duas edições foram eliminados pelo Leixões, enquanto o conjunto mafrense, o único resistente da II Liga ainda em prova, "caiu" perante o Sporting, em 2009/10, e diante do Famalicão, em 2019/20.Tondela e Mafra jogam a partir das 20h15, no Estádio João Cardoso, num encontro que será dirigido pelo árbitro Vítor Ferreira.Na outra meia-final, o FC Porto ganhou vantagem, ao vencer em casa do Sporting, por 2-1, na quarta-feira.Os encontros da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal jogam-se entre 19 e 21 de abril.