Taça de Portugal. Torreense e Fafe procuram juntar-se ao Sporting na final

A segunda mão desta meia-final está agendada para o Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, e tem início às 20:45, num jogo que terá arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.



A equipa torreense, comandada por Luís Tralhão e que esta época ainda luta pela subida à I Liga – é terceira no segundo escalão -, procura reeditar a proeza de 1955/56, quando foi finalista da Taça de Portugal, então numa final perdida para o FC Porto (2-0).



Já o Fafe, segundo classificado na Série 1 da Liga 3, procura a primeira final da Taça de Portugal da sua história, sendo que esta é a terceira vez que atinge as meias-finais da histórica competição, o que também alcançou em 1976/77 e 1978/79.



Para chegar a esta fase na atual edição, o Torreense eliminou Correlhã (Distritais), Oliveirense (II Liga), Lusitânia de Lourosa (II), Casa Pia (I Liga) e União Leiria (II), enquanto o Fafe afastou Oriental (Campeonato de Portugal), Moreirense (I), Arouca (I), Lusitano de Évora (Liga 3) e Sporting de Braga (I).



Na quarta-feira, o Sporting foi a primeira equipa a garantir um lugar na final da Taça de Portugal, ao empatar 0-0 no Dragão, com o FC Porto, depois de ter vencido em Alvalade por 1-0, com um penálti de Luis Suárez, em 03 de março.



Resultados das meias-finais:



1.ª mão:



- Quarta-feira, 04 fev:



Fafe (L3) - Torreense (II), 1-1



- Terça-feira, 03 mar:



Sporting (I) - FC Porto (I), 1-0



2.ª mão:



- Quarta-feira, 22 abr:



FC Porto (I) - Sporting (I), 0-0



- Quinta-feira, 23 abr:



Torreense (II) - Fafe (L3), 20:45



FINAL:



- Domingo, 24 mai:



Sporting (L) - Fafe (L3)/Torreense (II)



