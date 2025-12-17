Taça de Portugal. União de Leiria vence Vila Meã e chega aos quartos de final

Juan Muñoz anotou o único golo do jogo, aos 24 minutos, na cobrança de uma grande penalidade a castigar uma falta do guarda-redes Diogo Santos sobre o avançado Dieu Michel, confirmando um triunfo ‘suado’ da equipa mais experiente e que conseguiu superiorizar-se, nomeadamente, no capítulo físico.



Os leirienses tentaram impor o ritmo que melhor lhes convinha, mas ainda apanharam um susto quando uma jogada de envolvimento coletivo dos locais, aos nove minutos, deixou Joy perto de inaugurar o marcador, com um remate na pequena área.



A formação orientada por Pedro Campos - um bom exemplo de que é possível ter uma ideia de futebol positivo em qualquer escalão -, nunca desistiu de ir à procura do sonho, igualado o desempenho na Taça em 2025/26, e teve o mérito de conseguir empurrar os leirienses para a sua área nos últimos minutos.



Em contragolpe, aos 87 minutos, os leirienses podiam ter resolvido o jogo, mas Diogo Santos parou os remates de Pablo Fernández e, na recarga, de Juan Muñoz.







Jogo no Estádio Municipal de Vila Meã.



Vila Meã – União de Leiria, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Juan Muñoz, 24 minutos (grande penalidade).



Equipas:



- Vila Meã: Diogo Santos, Miguel Morais (Donald Djoussé, 78), Meneses, Amadeu, César Quiñones, Diogo Martins, Serhii Syzyi (Diogo Firmino, 68), João Madureira (João Rafael, 68), Joy, Joel Carvalho (João Vítor, 85) e Jota Lopes.



(Suplentes: Francisco Miranda, Diogo Firmino, João Vítor, André Correia, Luís Rebelo, Maga, João Rafael, Diogo Queirós e Donald Djoussé.)



Treinador: Pedro Campos.



- União de Leiria: Salvi Carrasco, Habib Sylla, Sema Valázquez (Eboue Kouassi, 90+3), José Pedro, João Silva, Daniel Borges, Miguel Pires (Genaro Rodríguez, 61), Jordan van der Gaag (Miguel Maga, 71), Juan Muñoz, Jair da Silva (Victor Silva, 46) e Dieu Michel (Pablo Fernández, 62).



(Suplentes: Jakob Odehnal, Marc Baró, Miguel Maga, Vasco Oliveira, Genaro Rodríguez, Bernardo Gomes, Eboue Kouassi, Pablo Fernández e Victor Silva.)



Treinador: Fábio Pereira.



Árbitro: José Bessa (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Serhii Syzyi (13). Miguel Pires (44), Zé Pedro (45+2), Salvi Carrasco (74), João Rafael (86), Habib Sylla (89) e Sema Valázquez (90+3).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.



