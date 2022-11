Taça. FC Porto passa sem grande dificuldade

O FC Porto passou sem grandes dificuldades em Mafra, da II Liga, e garantiu presença nos "oitavos" da Taça de Portugal. Marcano, bem cedo, concretizou o 1-0, no seguimento de um canto. Estáquio, ainda antes do intervalo, rematou com êxito para o 2-0 e deixou em apuros o sonho do adversário que ocupa o 11.º posto da Liga 2. Galeno, numa jogada de insistência, aumentou para 3-0. Os "dragões" até podiam ter marcado por mais ocasiões, mas a passagem por Mafra reflete a boa fase dos "azuis e brancos" em todas as provas em que estão envolvidos.