Taça Portugal. Árbitro Cláudio Pereira no clássico Sporting-FC Porto
O árbitro Cláudio Pereira foi nomeado para o jogo de terça-feira entre Sporting e FC Porto, da primeira mão da Taça de Portugal de futebol, no Estádio José Alvalade, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
Cláudio Pereira, da Associação de futebol de Aveiro, terá em Alvalade uma estreia absoluta em ‘clássicos’, com o árbitro de 39 anos a ter pela primeira vez na carreira um jogo entre ‘grandes’ do futebol português.
No Estádio José Alvalade, Cláudio Pereira contará com os árbitros assistentes Tiago Costa e Sérgio Jesus, no videoárbitro Manuel Oliveira, coadjuvado por Nuno Eiras, e como quarto árbitro Hélder Malheiro.
O jogo entre ‘leões’ e ‘dragões’ será o terceiro da época entra as duas equipas, depois de já se terem defrontado na I Liga, e tem início marcado para as 20:45.
A última vez que Cláudio Pereira arbitrou um jogo do Sporting foi em 05 de outubro, o único nesta época, no empate caseiro dos 'leões' com o Sporting de Braga (1-1), à oitava jornada da I Liga, à semelhança do que acontece com o FC Porto, que arbitrou apenas numa ocasião na atual temporada, em janeiro, numa vitória na visita ao Santa Clara (1-0), na 17.ª ronda.
FC Porto e Sporting disputam a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, estando a segunda mão agendada apenas para abril, numa fase da competição em que Fafe (Liga 3) e Torreense (II Liga), os outros semi-finalistas, disputaram já a primeira mão (1-1, em Fafe).
