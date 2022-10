Taça. Sp. Braga avança com golo ao cair do pano em Felgueiras

Felgueiras, Porto, 16 out 2022 (Lusa) -- Um golo do defesa central Paulo Oliveira deu hoje a vitória ao Sporting de Braga, da I Liga de futebol, no terreno do Felgueiras, da Liga 3, por 1-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.