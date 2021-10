Taça. Trofense anseia eliminar o Benfica com o apoio do público

”, afirmou o treinador Rui Duarte.O técnico sublinhou que o “grande perigo” é os seus jogadores fugirem do sentido coletivo para aproveitaram a montra individual, preconizando que não é preciso “aparecer, mas fazer acontecer”, mantendo as bases do sucesso da época anterior, na qual, além da subida à II Liga, o clube conquistou o título nacional do Campeonato de Portugal.Apesar de desvalorizar o facto de o Trofense nunca ter perdido com o Benfica – em apenas dois jogos disputados – e de esperar uma equipa forte montada por Jorge Jesus, Rui Duarte garantiu que vai apresentar uma “”, com um bom pressentimento graças ao trabalho desenvolvido durante a semana.”, vincou.Sobre as "águias", disse esperar algumas mudanças devido à chegada de futebolistas internacionais e do jogo para a Liga dos Campeões a meio da próxima semana, mas conta com uma “equipa forte”, já que “qualquer jogador que joga no Benfica é competente” e disse não acreditar em facilitismos na análise de Jorge Jesus à sua equipa.

Depois do triunfo arrancado no prolongamento frente ao Pevídem (3-1), o Trofense recebe o Benfica no sábado, às 20h15, no Estádio do Clube Desportivo Trofense, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.