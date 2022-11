TAD anula jogo à porta fechada ao Vitória de Guimarães

Um espetador deixou a bancada poente do Estádio D. Afonso Henriques e invadiu o relvado ao minuto 90+4 do jogo entre Vitória e FC Porto, relativo à 29.ª jornada da I Liga portuguesa de 2021/22, em 10 de abril de 2022, circunstância que levou o CD da FPF a aplicar a suspensão, em decisão anunciada em 5 de julho, mas o TAD deu provimento ao recurso vitoriano, interposto em 15 de julho.”, lê-se no documento de 16 de novembro, publicado na quarta-feira.A decisão arbitral dá conta de que, entre os factos que considera “provados”, o espetador oriundo da bancada poente encaminhou-se para Rochinha, jogador do Sporting então no Vitória de Guimarães, e “abraçou-o” já no retângulo de jogo, antes de se dirigir para Geny Catamo, outro extremo que então representava os minhotos, e dar “dois pontapés no ar que não acertaram no jogador”.O documento menciona ainda que Rochinha “nunca se sentiu agredido”, de acordo com o depoimento que prestou, não tendo resultado qualquer “consequência física” nem necessidade de assistência médica na sequência do ato.O TAD considerou igualmente provado que a bola se encontrava fora do “retângulo de jogo” quando o espetador invadiu o relvado, face aos testemunhos do árbitro do encontro, João Pinheiro, e do ex-árbitro Cosme Machado, agora funcionário dos vimaranenses, antes do jogo ser reatado com um lançamento de linha lateral aos 90+7.O "invasor" foi ainda “intercetado pela segurança privada de imediato” e “retirado do retângulo de jogo”, antes de ser “identificado e detido pelos agentes das forças de segurança pública”, refere o documento.O tribunal refere, por outro lado, que “não se provou” que “o invasor fosse sócio, adepto ou simpatizante” do Vitória, que “tenha pontapeado por duas vezes o jogador Rocinha” e que o clube minhoto não tenha “tomado as medidas preventivas adequadas no que diz respeito àquele jogo em concreto”.Além do jogo à porta fechada, o Vitória fora punido com uma multa de 6.500 euros, por causa de "agressões simples com reflexo no jogo por período igual ou inferior a 10 minutos", infração prevista pelo artigo 181.º do Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.O processo referente ao jogo foi aberto em 12 de abril e remetido, em 14 de abril, para uma comissão de instrutores da Liga, que, por sua vez, o entregou ao CD da FPF, em 23 de maio, contendo acusação contra o Vitória de Guimarães.