Tarantini e Rio Ave um “namoro” perfeito

No dia dos namorados nada melhor que recordar o “namoro” entre o jogador e o clube, num setor de atividade – futebol – onde o amor e ódio parecem conviver num ambiente de paz podre.



O futebolista, em declarações ao jornalista Ricardo Pinheiro, recordou a caminhada de uma década, período no qual realizou 399 jogos com a camisola do clube nortenho.



Tarantini lembrou os momentos bons e os dissabores vividos neste tempo de vida em comum, entre jogador e clube, e frisou que “o amor cresce com o tempo e as oportunidades”.



Ao longo da última década com a camisola do Rio Ave o futebolista marcou 38 golos e ainda teve tempo para preparar o futuro fora dos relvados.