Taremi destaca golo ao Benfica na Luz ao ser coroado melhor marcador da I Liga

"Eu realmente não me lembro de todos [os golos], mas diria que foi o golo frente ao Benfica [no Estádio da Luz]. Acho que foi um bom golo. Chutei à entrada da grande área e esse momento foi muito bom para nós, porque ganhámos lá e o jogo estava empatado. Fiz o 2-1 e esse momento foi muito importante para mim e para a equipa", explicou o avançado portista, de 30 anos, depois de ser distinguido no relvado do Estádio do Dragão, no Porto.

Taremi acrescentou que é um "privilegiado" por representar o FC Porto, que terminou o campeonato atrás do campeão Benfica, e que tenta "sempre fazer golo para deixar os adeptos felizes".

"Sou privilegiado por jogar aqui e ainda por cima, com todos estes adeptos, que estão sempre a apoiar-me, adoro-os. Tento sempre fazer golo e deixá-los felizes", expressou.

O habitual titular na frente de ataque do conjunto de Sérgio Conceição não esqueceu o papel importante dos companheiros de equipa.

"É ótimo para mim, é um prazer receber este prémio e é também é graças aos meus colegas. Significa muito para mim receber esta distinção. Estou orgulhoso", agradeceu.

Em 34 jornadas disputadas, o internacional iraniano anotou 22 golos, seguido dos benfiquistas Gonçalo Ramos e João Mário, que fizeram 19 e 17, respetivamente.