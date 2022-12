Técnico do Arouca espera Moreirense acessível

", afirmou Armando Evangelista, em conferência de imprensa.Os cónegos, vencedores da Taça da Liga em 2016/2017, seguem destacados na liderança da II Liga, com 32 pontos, e conquistaram o Grupo C da Taça da Liga, com sete pontos, e Evangelista pede aos jogadores que apresentem os mesmos índices motivacionais do adversário para que uma inédita passagem à "final four" seja possível.", constatou o técnico.Armando Evangelista não poderá contar com Opoku e David Simão, ambos suspensos por expulsão no encontro frente ao Santa Clara, bem como Velasquez, Vitinho e Arsénio, que recuperam de lesões e são baixas confirmadas para a partida. Contudo, isso não é algo que "tire o sono" ao treinador, apesar de este admitir sentir a falta dos atletas.", explicou.Evangelista, que teve uma passagem pelo Moreirense enquanto jogador, entre 2001 e 2003, afirmou que o Arouca "já fez história" ao chegar a uma fase tão adiantada da competição pela primeira vez, mas tem esperança que o clube possa "agarrar a oportunidade" para chegar à final da prova, uma "janela que se abriu" com a passagem aos "quartos", após os empates com o Feirense (1-1) e o Leixões (1-1) e as vitórias frente à Oliveirense (3-0) e Santa Clara (2-1).O Arouca irá defrontar o Moreirense nesta quinta-feira, às 20h15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, sob arbitragem de Nuno Almeida, naquela que será a última partida relativa aos "quartos" da Taça da Liga.O vencedor da eliminatória jogará, nas meias-finais, contra o atual detentor do troféu, o Sporting, que, na segunda-feira, bateu o Sporting de Braga (5-0).A ‘final four’ da Taça da Liga disputa-se no Estádio Municipal de Leiria pela terceira edição consecutiva, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.