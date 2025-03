Técnico do Casa Pia quer jogadores a agarrar oportunidade com "unhas e dentes"

“É o jogo que nos dá esta adrenalina e nos faz ser tão viciados nele, quanto possível. Portanto, eles [os jogadores] amanhã (domingo) têm de aproveitar e quem entrar no 'onze' deve agarrar a titularidade com ‘unhas e dentes’ e mostrar efetivamente ‘estou presente’", afirmou perante os jornalistas, na antevisão realizada no auditório do Estádio Pina Manique, em Lisboa.



O treinador de 33 anos anteviu “um jogo difícil” e “uma oportunidade” para os seus atletas de ter por diante um bom “momento competitivo” para fazer o suficiente para garantir o seu lugar para os jogos seguintes.



“O jogo é melhor que o treino, será sempre a mentalidade dos jogadores e dos próprios treinadores também. Desfruto muito do treino, mas não há nada como o momento do teste, do exame final que é o jogo, competir contra outros treinadores, outras equipas", completou.



João Pereira mostrou-se ainda entusiasmado por defrontar o também jovem treinador Tiago Margarido, de 36 anos, de quem revelou ser “amigo” e comentou o facto de ambos fazerem parte do restrito lote de quatro treinadores que orientam o mesmo clube com que iniciaram a temporada na I Liga de futebol.



“É algo que preocupa e acho que tem de ser refletido. Já dei a minha opinião sobre o Estoril Praia, o Nacional, o Santa Clara ou o Casa Pia {os clubes que mantiveram os seus treinadores desde o arranque da época], é um tema mais profundo, que pode ser refletido na consistência dos trabalhos, na continuidade das próprias equipas técnicas e a valorização da nossa liga", notou.



O responsável técnico considerou que exemplos como o Casa Pia e o Nacional devem ser seguidos por outras equipas da Liga e que a “competitividade interna” do campeonato português deve ser alvo de reflexão.



“Não temos nenhuma equipa nas competições europeias e penso que isso pode ser refletido por força da competitividade interna, relacionada com a valorização ou desvalorização das ditas equipas pequenas”, concluiu o técnico dos ‘gansos’.



No boletim clínico do Casa Pia apenas constam os avançados Kiki Silva e Clau Mendes, que ainda recuperam de intervenções cirúrgicas aos joelhos, sendo que o restante plantel está disponível para figurar nas opções da equipa técnica.



O Casa Pia, sétimo classificado, com 36 pontos, defronta no domingo o Nacional, que é 13.º, com 26, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, às 15:30, no Estádio da Madeira, com arbitragem de Sérgio Guelho, da associação de futebol da Guarda.