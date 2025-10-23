Técnico do Gil Vicente promete boa resposta frente ao Alverca após desaire na Taça

“A derrota [frente ao Académico de Viseu, 2-1] doeu-nos muito. Custou a arrancar a semana, mas reagimos bem e estou confiante que a equipa vai ser competitiva. Temos respondido sempre bem nos momentos difíceis e acredito que voltará a acontecer”, afirmou César Peixoto, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.



O técnico reconheceu que o desaire na Taça de Portugal “foi inesperado”, mas recusou dramatizar o momento, falando em aprendizagem para o grupo.



“Foi um jogo em que corremos muito, mas mal. Não trabalhámos como equipa, nem defensiva nem ofensivamente. Não foi falta de atitude, mas sim um problema coletivo. Serviu para aprendermos. Não vamos mudar nada nem pôr nada em dúvida por uma derrota”, sublinhou.



O treinador explicou que analisou “a fundo” o encontro com o Académico de Viseu e garantiu que a resposta dos jogadores foi positiva.



“Os jogadores perceberam o que correu menos bem. Trabalhámos sobre esses erros e voltámos às nossas dinâmicas. A confiança é exatamente a mesma. Vamos ser uma equipa consistente, preparada e competitiva, tal como temos sido até agora”, assegurou.



Sobre o adversário, César Peixoto elogiou o Alverca, considerando ser um rival que está “em crescimento e com jogadores de qualidade”.



“Vai ser um jogo difícil, contra uma boa equipa, bem organizada, com bons valores individuais e muito forte nas transições. O Lincoln é um jogador diferenciado e muito forte nas bolas paradas. Temos de estar 100% focados e organizados”, alertou.



O treinador gilista disse esperar “um jogo equilibrado”, que “não será resolvido rapidamente”, e pediu paciência à sua equipa, destacando ainda a importância de manter a solidez defensiva e lembrando que o Gil Vicente, no campeonato, só sofreu golos em dois jogos, frente a FC Porto e Benfica.



“Se não sofrermos, estamos mais perto de ganhar. Esse é um princípio básico. Temos de ser coesos, compactos e organizados. É fundamental voltar a ter a baliza a zero”, concluiu.



O Gil Vicente, quarto classificado, com 16 pontos, joga esta sexta-feira em Alverca, 10.º, com 10, numa partida agendada para as 20:15, no Estádio do Alverca, que será arbitrada por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

