Técnico do Moreirense alerta para “dimensão física” do Casa Pia

Convencido de que a formação que joga em Rio Maior está “mais crente e alegre” e é “mais objetiva e prática” desde que Álvaro Pacheco assumiu o comando técnico, em 08 de janeiro de 2026, o técnico dos minhotos considera que os ‘gansos’ se continuam a distinguir pela capacidade física, com vários jogadores acima dos 1,85 metros de altura.



“O ponto forte do Casa Pia é a dimensão física do jogo. É das três melhores equipas do campeonato a ganhar segundas bolas. É aquele ponto onde podemos sentir mais dificuldades. É algo que até a olho se vê, mas os jogos ganham-se de diferentes formas. Sabemos aquilo em que somos bons. Temos de reduzir a dimensão física do jogo, que se costuma acentuar com o desenrolar do jogo”, disse, ao projetar o encontro marcado para as 18:00.



O ‘timoneiro’ do conjunto de Moreira de Cónegos lembrou que o Casa Pia foi a única formação a derrotar o líder FC Porto (2-1), no presente campeonato, e avisou que a sua equipa vai ter de ser competente nos vários momentos do jogo, com a bola e sem ela.



“Temos de estar compactos e de reduzir ao máximo situações de um contra um. Ao mesmo tempo, não podemos ficar passivos e expectantes. Se dermos a bola a jogadores que sabem o que fazer com ela, vamos passar ‘mal’. Quando tivermos a bola, temos de a por a andar depressa. Se permitirmos que jogadores fortes e agressivos nos pressionem, também vamos ter dificuldades. É preciso executar rápido e bem”, vincou.



Sem o ponta de lança Yan Lincon, forçado a parar pelo menos cinco semanas, devido a uma lesão no gémeo da perna esquerda, o técnico da equipa do concelho de Guimarães só dispõe de um avançado para o encontro de domingo, Luís Hemir.



Para Vasco Botelho da Costa, a circunstância é uma oportunidade para o avançado de 22 anos e também para a equipa técnica elaborar um plano alternativo para o jogo.



“É algo que pode acontecer nas nossas épocas. Não fujo à minha maneira de ser. Temos de estar preparados para lidar com estas situações. É uma oportunidade para o Luís e para nós, como equipa técnica, termos um ‘plano B’. É uma oportunidade para crescermos. Temos máxima confiança nas soluções à nossa disposição”, frisou.



O Moreirense, oitavo classificado da I Liga portuguesa, com 33 pontos, visita o Casa Pia, 13.º, com 22, em partida agendada para domingo, às 18:00, no Estádio Municipal de Rio Maior, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.