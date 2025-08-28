Técnico do Moreirense pede "seriedade e espírito de sacrifício" ante Gil Vicente

Terceira classificada, após três vitórias nos primeiros três desafios, em igualdade com Sporting, primeiro, e FC Porto, segundo, a equipa da vila de Moreira de Cónegos deve evitar “o relaxamento e a falsa sensação de que está tudo bem” que podem advir do começo auspicioso, perante uma formação “com muita qualidade e bem trabalhada”, salientou o técnico, de 36 anos.



“Temos de estar conscientes das dificuldades deste campeonato. Para além das dificuldades que o adversário nos vai colocar, não queremos colocar dificuldades a nós mesmos. Temos de nos agarrar muito ao trabalho, à seriedade e ao espírito de sacrifício. Não conseguimos ser dominadores 90 minutos”, avisou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo marcado para as 20:15, em Barcelos.



Embora reconheça que é “melhor trabalhar sobre vitórias”, pela tranquilidade e confiança que geram, o ‘timoneiro’ realçou que a equipa do concelho de Guimarães não é “fantástica e imbatível” apenas pelo facto de ter derrotado Alverca (2-1), Santa Clara (1-0) e Vitória de Guimarães (2-0), existindo “pontos menos bons a ser melhorados”.



Consciente da “versatilidade” dos barcelenses na hora de construir os ataques e das “nuances estratégicas” aplicadas pelo treinador César Peixoto, ao variar entre um ou dois médios mais posicionais, Vasco Botelho da Costa pediu competência com a bola e também sem ela.



“Não fugimos à nossa identidade. Vamos tentar ao máximo olhar para as características do adversário e colocar as nossas ao serviço do jogo para sermos a equipa que queremos ser. Queremos controlar com bola, mas ter segurança sem bola e ser agressiva na recuperação da mesma. É um jogo difícil como todos da I Liga, principalmente fora de casa”, referiu.



Além de perspetivar o duelo minhoto, o treinador da equipa do concelho de Guimarães comentou as mais recentes entradas para o plantel, do lateral direito Diogo Travassos, de 21 anos, e do ponta de lança Luís Semedo, de 22, vincando que são “jovens para potenciar”, mas “preparados para a exigência da I Liga”, que garantem “características diferentes” dos colegas que jogam nas respetivas posições.



O Moreirense, terceiro classificado, com nove pontos, visita o Gil Vicente, sétimo, com quatro, em partida marcada para sexta-feira, às 20:15, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.