Técnico do Moreirense quer “melhorar processo ofensivo” na receção ao Casa Pia

Agradado pelo facto de a equipa de Moreira de Cónegos não se “ter afastado da identidade” na derrota perante o Sporting (3-0), no encerramento da sexta ronda, na segunda-feira, em Lisboa, o técnico vincou que os minhotos não “gostam de perder e de empatar” e reconheceu que é preciso melhorar no ataque para derrotar um oponente com características diferentes dos ‘leões’.



“O Sporting tem pouco a ver com o Casa Pia. Poderá ser um jogo mais semelhante ao do Rio Ave [triunfo ‘cónego’ por 3-1]. Queremos ter diferentes ferramentas para contornar diferentes problemas. Se possível, queremos melhorar no processo ofensivo. Considero que estamos com cada vez mais capacidade na nossa construção. Precisamos de melhorar a aproximação à baliza adversária”, disse, na antevisão.



O ‘timoneiro’ da equipa do concelho de Guimarães, quinta classificada da tabela, com 12 pontos, perspetivou “um jogo difícil”, contra um adversário que conquistou seis dos sete pontos ‘fora de portas’ e que se mostra “experiente em todos os momentos”.



“É uma equipa com maturidade, fisicamente muito imponente. É das mais imponentes do campeonato. Cada lançamento lateral, cada pontapé de baliza, cada esquema tático pode ter um papel preponderante. É uma equipa compacta e agressiva, que sofre poucos golos. Chega com velocidade à baliza e pode apanhar as equipas em ‘contrapé’”, descreveu.



Sexto conjunto mais concretizador do campeonato, com oito golos, e nono menos batido, com sete, o Moreirense regressa ao Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, onde soma três vitórias em três encontros, circunstância que agrada a Vasco Botelho da Costa, embora o treinador ambicione “uma equipa competitiva e capaz de ganhar qualquer jogo, fora e em casa”.



O técnico comentou ainda as mudanças na equipa titular apresentada perante o Sporting, face às entradas do guarda-redes André Ferreira e do defesa central Gilberto Batista, tendo esclarecido que os ‘onzes’ são escolhidos em função das características individuais e do trabalho semanal dos jogadores, bem como do adversário.



“Convém conhecermos a nossa equipa, mas também saber o que nos espera o adversário. Isso também faz os jogadores sentirem que são parte de solução. É mais fácil olhar para os que jogam mais e são protagonistas, mas, durante a semana, os outros dão o melhor para serem opção. A época é longa, há picos de forma e há que olhar para as características dos jogadores”, explicou.



O Moreirense, quinto classificado, com 12 pontos, recebe o Casa Pia, 11.º, com sete, em partida da sétima jornada da I Liga portuguesa, marcada para sábado, às 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, na vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, com arbitragem de José Bessa, da associação do Porto.