Técnico do Moreirense quer “ter bola e mandar no jogo” com Nacional

Agradado com o regresso ao Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, onde os seus pupilos gostam “muito de jogar” e têm sido “muito fortes”, somando três desaires, com FC Porto, Benfica e Sporting, o técnico salientou que a versatilidade e a mobilidade da equipa insular requerem capacidade de interpretação a nível tático para os minhotos alcançarem a 11.ª vitória na prova.



“O Nacional exige que mostremos ‘bagagem’ do ponto de vista tático. As principais preocupações são o foco e a predisposição para ganhar duelos e a capacidade para controlar o jogo com bola. Tudo será mais fácil se conseguirmos ter bola e mandar no jogo”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 15:30.



Vasco Botelho da Costa manifestou, aliás, surpresa pela incapacidade do conjunto madeirense, 14.º da tabela, com 21 pontos, em transformar em resultados a “muita competência” que apresentam nos vários capítulos do jogo.



Elogioso para com o treinador adversário, Tiago Margarido, o ‘timoneiro’ da equipa de Moreira de Cónegos vincou que o Nacional é uma das equipas “mais difíceis de defrontar” no campeonato, ao privilegiar a “profundidade e os duelos”, o que representa uma continuidade face à visita ao Casa Pia (1-1), na jornada anterior.



“Há muitas nuances estratégicas. É daqueles jogos em que nunca vamos sentir que está verdadeiramente controlado. É uma equipa forte em momentos de transição. É uma equipa que se sente mais confortável se o jogo estiver mais caótico”, observou.



Ciente de que o Moreirense pode “passar mal” se repetir falhas de concentração exibidas em Rio Maior, no domingo, o técnico de 37 anos mostrou-se “extremamente agradado” com o desempenho global do plantel, que recebe o Nacional com os 37 pontos em vista, ‘fasquia’ que garante a manutenção na I Liga, principal objetivo definido para a temporada.



“O objetivo ao alcance são os 37 pontos. Logo que atinjamos esse objetivo, iremos definir novas metas. Para já, é esse objetivo que está no nosso foco”, avisou.



O Moreirense, sétimo, com 34 pontos, recebe o Nacional, 14.º, com 21, em jogo agendado para as 15:30 de sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de Márcio Torres, da associação de Viana do Castelo.