Técnico do Moreirense vinca meta dos 35 pontos embora gostasse de “fazer melhor”

Ao ‘leme’ da equipa da vila de Moreira de Cónegos pela segunda temporada consecutiva, o técnico, de 37 anos, realçou que os jogadores e a equipa técnica são “muito ambiciosos” e pretendem superar os 43 pontos e o sétimo lugar de 2025/26, embora reconheça que o campeonato é “muito difícil”.



“Adorava fazer melhor. Os 35 pontos são, sem dúvida, a nossa meta. Tirando aquelas cinco grandes equipas do nosso campeonato [três crónicos candidatos ao título, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães] e, se calhar, o Famalicão, todos partimos em pé de igualdade. A forma como se começa pode ter uma influência grande sobre a restante época”, vincou, em declarações aos jornalistas.



Confrontado com o início de campeonato teoricamente difícil, com as receções ao Sporting de Braga, na primeira jornada, e ao Benfica, na terceira ronda, e a visita ao campeão em título, FC Porto, na quinta, o ‘timoneiro’ vincou que os ‘cónegos’ vão dispor cedo da oportunidade para pontuarem frente às equipas do topo da tabela, algo que não conseguiram na temporada anterior.



“Um dos nossos micro-objetivos, digamos assim, é crescer em relação à temporada passada, onde não conseguimos pontuar contra as equipas de cima do campeonato. É algo que queremos muito contrariar”, frisou.



Satisfeito com o regresso aos treinos e com a forma dos seus pupilos no arranque da pré-época, Vasco Botelho da Costa diz que “85% a 90% do plantel já está fechado”, embora falte um extremo e o Moreirense seja “um clube vendedor”, aberto “a receber propostas pelos atletas” enquanto “o mercado está aberto”.



O treinador do emblema do concelho de Guimarães salientou também que a criação da equipa de sub-23 é um fator novo na gestão da temporada, sendo previsível a chamada recorrente de jogadores ao plantel principal para os conhecer melhor.



Na fase final da recuperação de uma lesão no ombro esquerdo que o afastou dos relvados desde março, o capitão Dinis Pinto afirmou-se preparado para ajudar os minhotos a “fazerem mais e melhor” do que nos anos anteriores.



“Há muita qualidade aqui, com a base do ano passado e os jogadores que entraram. São jovens, são irreverentes. Temos capacidade para fazer mais e melhor”, frisou.



Dinis Pinto considera ainda que a evolução do Moreirense é notória no âmbito do fundo Black Knight Football Club, proprietário dos ingleses do Bournemouth e detentor de 70% da SAD dos ‘cónegos’, com “mais investimento” para “melhores campanhas” no campeonato.



O Moreirense cumpriu hoje o primeiro treino da pré-temporada e realiza um estágio entre 20 e 25 de julho, em Ofir, no concelho de Esposende.



