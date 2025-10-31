Técnico do Nacional antevê jogo difícil perante Famalicão de "grande qualidade"

"Estamos a falar de um Famalicão fortíssimo, com um projeto reconhecido por todos como sendo de excelência e que engloba jogadores de grande qualidade. É uma equipa que ainda não perdeu fora de casa e só tem uma derrota no campeonato", referiu Margarido, em conferência de imprensa.



O 'timoneiro' dos insulares antevê um "teste de fogo" para o Nacional e deixou rasgados elogios para o conjunto às ordens de Hugo Oliveira, que "trabalha muito bem as bolas paradas", pratica um "bom futebol" e ataca maioritariamente pelas alas.



"É uma equipa que procura um jogo ligado na amplitude do terreno de jogo, com muita participação dos extremos em largura máxima e desenvolvimentos em corredores laterais", explicou.



Para levar de vencida o conjunto minhoto, que soma apenas uma derrota na temporada, diante do bicampeão Sporting, Tiago Margarido pediu que os nacionalistas "compareçam em massa" e que "puxem a equipa para cima", mesmo quando as coisas não estiverem a correr de feição.



"Neste tipo de jogos, em que as equipas se pautam pelo equilíbrio, os adeptos têm um peso muito grande e também têm uma palavra a dizer no resultado final. Portanto, o que eu peço é que o apoio seja imenso", enfatizou.



O central Ulisses recupera de uma lesão no tornozelo e vai desfalcar a equipa por algumas semanas, juntando-se a Lucas França, Ivanildo Fernandes e Miguel Baeza no leque de indisponíveis para este encontro.



O Nacional, 10.º classificado, com 11 pontos, recebe no sábado o Famalicão, que é quinto, com 16, a partir das 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal, sob arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

