Técnico do Nacional antevê "jogo entretido" frente ao Arouca

"Acredito que vai ser um jogo disputado, com duas equipas que olham muito para a vertente ofensiva, portanto, certamente será um jogo com golos. Prova disso é o facto de ambas as equipas terem dois dos melhores ataques da I Liga", revelou o treinador nacionalista, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.



Na primeira volta, o conjunto arouquense venceu na Madeira, por 2-1, com golos de Espen Van Ee e Boris Popovic, tendo Jesús Ramirez marcado para os insulares.



Margarido considera que ambas as equipas "estão diferentes" e melhoraram com o avançar da competição, aproveitando ainda para elogiar as movimentações da formação às ordens de Vasco Seabra na última 'janela' de transferências.



“O Arouca é uma equipa que se reforçou agora no mercado de 'inverno' com jogadores importantes, nomeadamente o Javi Sánchez e o Bas Kuipers, que configuram outra solidez à linha defensiva. E, de facto, ao longo da época, têm melhorado a sua qualidade de jogo", explicou.



Sem vencer há três jornadas, os 'alvinegros' não marcaram nos últimos dois jogos, algo que não preocupa o 'timoneiro' dos madeirenses, pois a equipa tem feito boas exibições, faltando apenas "materializar as oportunidades" criadas.



"Já fizemos bastantes golos. Lembro-me do jogo com o Santa Clara (3-3), em que marcámos três. Contra o Rio Ave (4-0), marcámos quatro. Portanto, é uma questão de, às vezes, 'engatar'. Há dias em que estamos mais inspirados, outros em que estamos menos inspirados. O que é factual é o volume de oportunidades que criamos, e isso deixa-me satisfeito", notou.



Para este jogo, Margarido já pode contar com Lucas França, recuperado de lesão, assim como Léo Santos, que falhou o encontro com o FC Porto após ter visto o quinto cartão amarelo no campeonato.



Por sua vez, também Gabriel Veron está de regresso às opções, pois não alinhou na última jornada, na derrota caseira frente ao conjunto portista (1-0), por estar emprestado pelos 'dragões'.



Em sentido contrário, Ulisses Rocha, Filipe Soares, Ivanildo Fernandes e João Aurélio continuam lesionados e sem data prevista para voltar à competição, ao passo que Igor Liziero cumpre castigo após ter completado uma sequência de cinco amarelos.



O Nacional, 14.° classificado, com 21 pontos, visita no sábado o Arouca, que é 12.°, com 23, a partir das 15:30, no Estádio Municipal de Arouca, sob arbitragem de Luís Filipe, da associação de Lisboa.



