Técnico do Nacional antevê "jogo entretido" na visita ao Estrela da Amadora

"Vamos defrontar um adversário muito motivado, a jogar em casa e perante o seu público. Mas nós também temos tido excelentes exibições fora de casa e já conseguimos pontuar algumas vezes, portanto, acredito que será um excelente jogo de futebol", revelou o técnico dos madeirenses, na sala de imprensa do Estádio da Madeira, no Funchal.



Sobre a formação agora treinada por João Nuno, que vem de um triunfo moralizador frente ao Casa Pia (5-3), o 'timoneiro' dos insulares mostrou-se preparado para "todas as dinâmicas" que podem ser apresentadas em contexto de jogo, com destaque para a versatilidade tática e as possíveis variações no posicionamento dos médios.



"Ainda na assimilação de um processo com a entrada com este novo treinador, eles poderão jogar em '5x3x2', com o Jorge Meireles a trabalhar como terceiro médio, ou até o próprio Jovane [Cabral]. Como também podem trabalhar em '3x4x3', com esse tal jogador a não baixar tanto e a focar-se mais como extremo interior", notou.



Em 2024/25, o Nacional perdeu os dois duelos diante do Estrela da Amadora, algo que não preocupa Tiago Margarido, uma vez estas "são equipas diferentes", comparativamente à época transata.



"Maioritariamente, o Estrela da Amadora perdeu todo o seu meio campo e também a sua linha defensiva, assim como os laterais. E nós também somos uma equipa diferente, sendo que as características do jogo serão diferentes", explicou.



Para o desafio diante dos amadorenses, o técnico, de 36 anos, não vai contar com os lesionados Pablo Ruan, Ulisses, Ivanildo e Lucas França, assim como Zé Vítor, expulso na última ronda.



Em sentido contrário, Chiheb Laabidi recuperou de problemas físicos e vai integrar a convocatória, segundo Margarido.



O Nacional, nono classificado, com 11 pontos, visita no domingo o Estrela da Amadora, que é 13.°, com 10, no Estádio José Gomes, a partir das 15:30, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.