Técnico do Nacional pede vitória frente ao Arouca para dedicar aos adeptos

"Queremos muito ganhar o próximo jogo em casa, perante os nossos adeptos, que têm sido fantásticos no apoio que nos têm dado. Eles merecem esse sentimento de alegria de conseguirmos vencer um jogo na nossa casa", referiu o técnico na sala de imprensa do Estádio da Madeira, no Funchal.



Questionado sobre as mais-valias da formação arouquense, Margarido destacou a "variabilidade no processo de construção", assim como as "situações de apoio frontal e ataque à profundidade", lembrando que são um adversário muito incómodo.



"O Arouca é uma equipa que cria bastantes dificuldades aqui na Choupana, ainda para mais muito bem orientada pelo Vasco Seabra e que procura jogar um bom futebol", explicou.



Após a derrota pela margem mínima frente ao FC Porto (1-0), o técnico, de 36 anos, destacou a exibição personalizada do emblema madeirense, que foi capaz de discutir o resultado praticamente até ao fim.



"A par do Sporting, fomos a equipa que melhor conseguiu dividir um jogo contra o líder do campeonato. Portanto, o objetivo desta semana de trabalho era dar sequência ao que tínhamos feito", notou.



Contudo, o 'timoneiro' dos insulares disse que "poderão haver alterações" no 'onze' inicial para a receção ao emblema da Serra da Feita, comparativamente à equipa que iniciou a partida diante do conjunto 'azul e branco'.



Ainda a recuperar de problemas físicos, Ivanildo Fernandes, Deivison Souza e Miguel Baeza continuam entregues ao departamento clínico e são baixas confirmadas para este encontro.



O Nacional, 14.° classificado, com quatro pontos, recebe o Arouca, que ocupa a 12.ª posição, com cinco, no sábado, a partir das 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal, com arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.

