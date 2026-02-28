Última Hora
Estados Unidos e Israel bombardeiam Irão num "ataque preventivo"

Técnico do Rio Ave quer que receção ao Famalicão seja ponto de viragem

Técnico do Rio Ave quer que receção ao Famalicão seja ponto de viragem

O treinador do Rio Ave FC, Sotiris Silaidopoulos, assumiu hoje que a receção de domingo ao Famalicão, da 24.ª jornada da Primeira Liga, pode representar um ponto de viragem para a equipa, após seis derrotas consecutivas.

Lusa /

VER MAIS
“Espero que seja o jogo que mude as coisas. No futebol tudo muda muito rapidamente e apenas uma vitória traz transformações. Também o estado de espírito e a confiança aumentam”, afirmou o técnico grego.

Apesar da série negativa, Silaidopoulos garantiu que o foco está exclusivamente neste próximo desafio, recusando fazer contas a longo prazo numa fase em que ainda há muitos pontos em disputa.

“Vamos focar-nos no jogo com o Famalicão e colocar toda a nossa energia e esforço para irmos buscar os pontos. Ainda faltam 11 partidas até ao final do campeonato e há muitas coisas para conseguirmos”, disse.

O treinador reconheceu que as exibições recentes, apesar das derrotas pela margem mínima frente ao Moreirense e ao FC Porto, deixaram sinais encorajadores, mas sublinhou que, nesta fase, já não basta jogar bem sem traduzir isso em resultados.

“Estamos satisfeitos com a performance. Isso mostra que a equipa está a melhorar em muitos aspetos do jogo e estamos muito felizes por isso. Mas agora há jogos em que não podemos ficar apenas satisfeitos com a exibição. Precisamos também dos pontos”, frisou.

Sobre o adversário, que se apresenta privado de três jogadores habituais titulares [Gustavo Sá, Justin de Haas e Pedro Bondo, todos castigados], o técnico do Rio Ave não desvalorizou o coletivo minhoto, considerando-o um dos mais consistentes que já enfrentou esta época.

“Para mim, o Famalicão é das melhores equipas que defrontámos. São bem organizados, sabem o que fazer em todos os momentos do jogo, têm juventude mas também maturidade. Têm uma estrutura que lhes permite colmatar os jogadores que faltam”, analisou.

Questionado sobre a pressão decorrente da descida na tabela classificativa, Silaidopoulos afastou a ideia de alarme, preferindo falar em responsabilidade e consistência como caminho para inverter o ciclo.

“Não se trata de sentir pressão, trata-se de ser responsável, também em relação à classificação e à posição na tabela. Mas não quero usar isso como desculpa”, salientou.

O técnico abordou ainda a entrada do ex-internacional português Bruno Alves para o cargo de diretor técnico do Rio Ave, destacando a experiência e exigência que o antigo defesa-central acrescenta ao projeto.

“Ter alguém como o Bruno Alves dentro do clube é um privilégio, não só para o Rio Ave, mas para qualquer clube do mundo. É alguém que traz consigo muita experiência, muito conhecimento e padrões muito elevados”, concluiu.

Para este desafio, os vila-condenses ainda não podem contar com os lesionados Brandon Aguilera e Miszta.

O Rio Ave, 15.º classificado com 20 pontos, recebe este domingo o Famalicão, sexto com 35, numa partida agendada para as 20:30, com arbitragem de José Bessa, da Associação de Futebol do Porto.
PUB
PUB