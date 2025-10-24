Técnico do Rio Ave quer retomar bons resultados frente ao Estrela da Amadora

“Perder (3-2) com o Sintrense foi um resultado muito mau para nós. Temos de usar este jogo contra o Estrela como uma oportunidade para regressar aos princípios básicos que tínhamos nos jogos anteriores da Liga. Temos de dar uma resposta”, afirmou hoje o técnico grego Sotiris Silaidopoulos, em conferência de imprensa de antevisão à partida de sábado, na Amadora.



Para Silaidopoulos, o desaire não abala a ambição nem o compromisso do grupo, mas considerou que foi “um lembrete” de que a equipa tem de manter “a consistência e a concentração ao longo de todos os jogos”.



“Queremos ganhar e essa motivação tem de vir de dentro de nós. Não é uma pressão externa. Temos qualidade para isso e um bom plano. Mas, para conseguir bons resultados, precisamos de compromisso em cada treino, em cada jogo. Essa é a única forma de vencer”, sublinhou.



O treinador dos vila-condenses sublinhou o deslize na Taça como “um revés” no momento ascendente da equipa, mas acredita que pode ter um efeito positivo.



“Estávamos em boa forma, com três jogos e bons resultados. Um jogo como este é um revés, mas podemos usá-lo de forma positiva. Temos de manter a nossa direção e foco e estar 100% presentes dentro do jogo. Todos os jogos em Portugal são equilibrados e, se te distrais, pagas caro. Foi o que aconteceu”, admitiu.



Sobre o adversário, Silaidopoulos alertou para as dificuldades que espera encontrar na Reboleira, lembrando que o adversário também foi eliminado da Taça de Portugal, pelo Alpendorada, e que vai, igualmente, querer reagir.



“Sei como é difícil jogar no estádio do Estrela da Amadora. Eles também tiveram um mau resultado na Taça, o que os vai motivar a querer reagir. Mas nós também queremos o mesmo. Têm um novo treinador a tentar implementar as suas ideias, mas continuam fortes nas transições e nas bolas paradas”, referiu.



O técnico revelou que o Rio Ave está preparado para os diferentes sistemas que o adversário possa apresentar.



“Estamos prontos para ambos os cenários. Queremos ser sólidos, concentrados, ir lá, fazer um bom jogo e voltar ao bom desempenho e aos bons resultados”, afirmou.



O Rio Ave, 12.º classificado, com oito pontos, defronta no sábado o Estrela da Amadora, 15.º, com sete, num jogo agendado para as 20:30, no Estádio José Gomes, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

