Técnico do Rio Ave reconhece "motivação extra" em defrontar o Benfica de José Mourinho

“Estes jogos são sempre uma motivação extra para todos e enfrentar um treinador tão icónico como José Mourinho é sempre muito especial. Será um privilégio defrontá-lo e queremos ser a nossa melhor versão para tirar algo desta partida”, disse Silaidopoulos, em conferência de imprensa de antevisão à partida.



Apesar dessa motivação, o técnico antecipa “um jogo muito difícil”, mostrando-se ciente do ambiente que vai encontrar no Estádio da Luz.



“Sabemos o que vamos enfrentar. Espero uma equipa muito boa. É o primeiro jogo de José Mourinho em casa, por isso sabemos que o ambiente e a energia dos adeptos vão dar um impulso extra ao adversário”, perspetivou.



Os vila-condenses, que ainda não venceram esta temporada, vêm de uma derrota (3-1) frente ao FC Porto, na sexta-feira, e o treinador reconheceu que a equipa foi penalizada pelo modo como entrou em campo.



“É muito importante começar bem o jogo, estar focados, ser muito fortes nos aspetos mentais, e queremos manter isso durante todo o período do jogo. Temos de mostrar caráter e personalidade, será um bom teste para nós. Temos de melhorar nos lances de bola parada e na forma como podemos ter a bola do nosso lado”, afirmou o treinador.



Sobre os aspetos que foram trabalhados nestes dias, após o desaire frente ao FC Porto, e tendo em conta o momento da equipa, Sotiris Silaidopoulos disse que a preparação não incide apenas sobre uma vertente.



“Existem sempre os quatro elementos: o mental, o físico, o técnico e o tático. Em todos eles temos de crescer, melhorar e ser mais consistentes, se quisermos ganhar jogos e ter melhores desempenhos”, afirmou.



O técnico grego do conjunto da foz do Ave considerou que, apesar de a equipa ainda não ter vencido no campeonato, a pontuação não reflete o desempenho até ao momento, mas não vê falta de compromisso dos jogadores.



“A determinação e a vontade dos jogadores estão sempre presentes nos treinos. Estamos a melhorar, a fazer coisas boas. Claro que precisamos de mais tempo para evoluir em aspetos que já são óbvios, mas a determinação e a vontade estão sempre lá. Mesmo no jogo com o Porto, em que sofremos golos cedo, tentámos equilibrar”, observou.



Quanto ao sistema de jogo, Silaidopoulos disse que não é “fundamentalista” em relação a esquemas táticos, defendendo que usar três ou quatro defesas depende das características do adversário e do momento.



“Se o jogo precisar de ajustes, temos de os fazer. Jogar com quatro ou com três defesas não faz grande diferença para mim. O importante é manter os princípios. Felizmente, temos jogadores com características que permitem atuar nas duas formações”, concluiu.



O Rio Ave, 16.º classificado com três pontos, defronta esta terça-feira o Benfica, segundo, com 13, numa partida agendada para as 20:15, no Estádio da Luz, que terá arbitragem de Sérgio Guelho, da Associação de Futebol da Guarda.

