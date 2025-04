Técnico do Tirsense quer equipa a “desfrutar” do jogo da Taça frente ao Benfica

“Queremos desfrutar do jogo, mas também competir. Acreditamos que podemos ir ao maior estádio nacional dar uma boa imagem, pôr o Benfica a sofrer em alguns momentos, e, se for possível, fazer golos, pois seria uma marca importante para o clube”, destacou o técnico da formação de Santo Tirso.



Depois da derrota por 5-0 na primeira mão, disputada em Barcelos, Emanuel Simões reconheceu que a eliminatória está praticamente decidida, mas assegurou que o Tirsense vai encarar o jogo com seriedade e dignidade competitiva.



“Vamos tentar dar uma imagem diferente da primeira mão. Queremos ser ofensivamente e organizacionalmente melhores. É importante dignificar a instituição que representamos, sem pensar muito no resultado, porque a nossa preocupação é disputar o jogo, não a eliminatória”, afirmou.



O técnico lamentou que, no duelo anterior, a equipa não tenha conseguido mostrar o seu verdadeiro valor devido à superioridade do adversário e à diferença física entre os dois conjuntos, mas valorizou a reação na segunda parte desse encontro.



“No primeiro jogo, jogámos o que o Benfica nos deixou jogar. O adversário foi muito superior durante grande parte do jogo. Na segunda parte conseguimos disputar mais, mas quando quisemos fazer mais, faltou-nos capacidade física, e foi nesse momento que o Benfica aproveitou para fechar o resultado”, explicou.



Sobre o ‘onze’ encarnado que poderá encontrar esta quarta-feira, Emanuel Simões acredita que o treinador Bruno Lage possa apresentar algumas alterações, mas não prevê grandes diferenças em relação ao primeiro jogo.



“Acredito que possa haver uma ou outra troca, talvez os centrais da equipa B, mas não muito mais. O Benfica quer manter a onda de vitórias, ainda por cima em casa, depois do empate com o Arouca, e mesmo com rotatividade, o nível é sempre muito elevado”, referiu.



Questionado sobre a postura que o Tirsense irá apresentar na Luz, Emanuel Simões reiterou a intenção de soltar a equipa e dar-lhe liberdade para jogar.



“Não vamos lá fazer festa nem um 'frete', queremos mostrar que temos qualidade, que podíamos ter feito mais na primeira mão. É o último jogo da época para nós e queremos que fique uma imagem bonita. Já disse isso ao balneário, se pudéssemos escolher um estádio para terminar a época, seria este [na Luz]”, frisou.



O treinador sublinhou ainda a importância do apoio dos adeptos, que voltam a marcar presença em força, com a deslocação prevista de 10 a 11 autocarros de apoiantes do Tirsense.



“O Tirsense tem de tornar normal levar milhares de adeptos a um estádio. O clube é um histórico adormecido e precisa desta alavanca. Espero que esta meia-final seja o início desse crescimento”, comentou.



O Tirsense defronta esta quarta-feira o Benfica na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, num jogo agendado para as 20:15, no estádio da Luz, que terá arbitragem de Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.