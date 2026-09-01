Técnico João Gião demitido do Nacional ao fim de quatro jogos

Após um início de campeonato com um empate frente ao Santa Clara (2-2) e uma vitória diante do Estoril Praia (2-0), seguiram-se dois desaires consecutivos, com o Vitória SC (1-0) e o Estrela da Amadora (3-2), resultados que deixam a equipa madeirense, ainda sem substituto anunciado, no nono lugar, com quatro pontos.

Contratado no início da época para substituir Tiago Margarido, que treinou o emblema insular nas últimas três temporadas e rumou ao Vitória SC, Gião, ex-Sporting B, foi oficializado a 30 de maio último, tendo permanecido no cargo por apenas três meses, na primeira `chicotada psicológica` na I Liga 2026/27.

Na quinta ronda, o CD Nacional visita o Sporting, segundo classificado, com 10 pontos, em partida agendada para sábado, às 20h30, no Estádio José Alvalade.