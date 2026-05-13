Teresa Oliveira arbitra final da Taça de Portugal feminina de futebol
A árbitra Teresa Oliveira foi nomeada para dirigir a final da Taça de Portugal feminina de futebol entre o Benfica e o FC Porto, anunciou hoje o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
A árbitra da associação do Porto, de 38 anos, vai ter Raquel Pinho e Catarina Mendes como assistentes, enquanto Filipa Cunha terá as funções de quarta árbitra. No videoárbitro vão estar Paulo Barradas e Rui Soares, com Pedro Felisberto como assistente.
A final da Taça de Portugal vai opor o Benfica, hexacampeão nacional, ao FC Porto, que conquistou o segundo escalão e garantiu a subida à elite do futebol feminino na próxima época.
O primeiro clássico de sempre entre `águias` e `dragões` no futebol feminino vai valer um troféu e está agendado para domingo, pelas 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras.