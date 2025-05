Tiago Brito fica no Estoril até 2029

Tiago Brito, de 21 anos, chegou à Amoreira no verão passado, depois de três épocas ao serviço do Vizela, em que havia terminado a sua formação. Na altura, o médio rubricou contrato válido por duas épocas, agora ampliadas para cinco.”, afirmou o jogador, em declarações publicadas pelo clube no seu site oficial, pouco mais de duas semanas após ter terminado a temporada.O Estoril Praia concluiu a participação na edição 2024/2025 da I Liga de futebol na oitava posição, com 46 pontos, e a apenas um do sétimo, o Famalicão, com 45, garantindo a quinta presença consecutiva no primeiro escalão do futebol português.