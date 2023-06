Tiago Dias é o primeiro reforço do Casa Pia

O futebolista, de 25 anos, reforça os "gansos" após duas épocas ao serviço do Feirense, sendo que, na derradeira, realizou um total de 39 partidas, com três tentos apontados.Com formação dividida entre Sporting e Benfica, Tiago Dias passou ainda pelo AC Milan numa experiência de um ano em Itália, voltando depois a Portugal para representar a equipa secundária do Sporting de Braga, a equipa sub-23 do Famalicão e o Olhanense.O Casa Pia já tinha oficializado as saídas do guarda-redes João Bravim, do defesa Léo Bolgado e dos médios Cuca e Afonso Taira, enquanto renovou com o guardião Ricardo Batista, os centrais Vasco Fernandes e Nermin Zolotic e o centrocampista Ângelo Neto.A turma lisboeta, liderada pelo treinador Filipe Martins, concluiu a época de regresso ao principal escalão do futebol português, 83 anos depois da então única participação, na 10.ª posição, com um total de 41 pontos, tendo sido a sensação da primeira volta.