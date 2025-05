Tiago Dias termina ligação ao Casa Pia após duas temporadas

Em publicação nas redes sociais, os ‘gansos’ agradeceram a Tiago Dias, que pode fazer todas as posições do flanco esquerdo, seja a ala, seja a extremo, terminando a ligação contratual ao Casa Pia com um golo apontado, na sua temporada inicial.



Com formação dividida entre Sporting, Benfica e os italianos do AC Milan, o atleta representou a equipa B do Sporting de Braga, o conjunto de sub-23 do Famalicão, o Olhanense e o Feirense, clube em que se destacou antes de chegar a Pina Manique.



Na primeira época, Tiago Dias efetuou 24 jogos, mas na segunda teve uma menor utilização, contabilizando apenas 68 minutos, que se dividiram por oito encontros.



Esta é a segunda saída do plantel oficializada pela formação lisboeta, após Leonardo Lelo ter ingressado no Sporting de Braga, um negócio já confirmado desde janeiro.