Tiago Fernandes deixa comando técnico do Leixões

O Leixões anunciou que "chegou a acordo com o treinador Tiago Fernandes para a rescisão do contrato que unia as duas partes" e que vai ser substituído interinamente pelo coordenador técnico João Eusébio.



Em comunicado, a SAD do clube de Matosinhos informou que o acordo com Tiago Fernando foi obtido após o quinto jogo sem vencer no campeonato, em Viseu, onde empatou 1-1.



O Leixões conta três empates e duas derrotas nestas primeiras rondas da competição, ocupando o 17.º e penúltimo lugar, com mais um ponto do que o lanterna-vermelha Académico de Viseu.



O comunicado leixonense termina com um agradecimento: "Obrigado, Tiago Fernandes".



O técnico passou vários anos nas equipas jovens do Sporting, treinou a título interino a equipa principal dos "leões" em três jogos da época 2017/18 e esteve no Estoril Praia na época passada e no Desportivo de Chaves em 2018/19 e também nestes clubes não cumpriu contrato até ao fim.