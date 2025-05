Tiago Fernandes vai deixar o Torreense

“Não vou continuar no Torreense. Foi um ano muito bom para todos, quero agradecer a todos os que me apoiaram neste projeto e que apostaram em mim. Chegou a altura de eu seguir outro caminho e o Torreense seguirá o seu, certamente sempre em crescimento, porque é um clube que tem pessoas que sabem o que estão a fazer”, disse em declarações à SportTV no final do encontro.



Tiago Fernandes, de 43 anos, chegou ao clube em 2023/24, para orientar a equipa de sub-23, e esta época subiu à equipa principal, tendo somado 16 vitórias em 36 jogos na II Liga e Taça de Portugal, com nove empates e 11 derrotas,.



“É uma porta aberta que fica para mim, foi o clube especial que apostou em mim numa altura difícil da minha vida”, referiu.



O Torreense está, atualmente, no quarto lugar da II Liga, com 54 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado até ao final da derradeira jornada.