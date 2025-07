Tiago Leite reforça plantel do Alverca

O atacante, de 24 anos, apontou 17 golos em 31 jogos na temporada passada pelos minhotos, tendo sido o melhor marcador da Liga 3.



Antes do Fafe, Tiago Leite passou pela formação do Moreirense e do Vitória de Guimarães, bem como pelos sub-23 do Gil Vicente. Representou também o Berço SC, o Juventude de Pedras Salgadas e o Anadia.



Em declarações ao site oficial dos ribatejanos, o avançado mostrou grande entusiasmo pela oportunidade de poder atuar no principal escalão do futebol português: “É um orgulho representar este emblema cheio de história, especialmente neste regresso à I Divisão”.



O Alverca, treinado por Custódio Castro, está de regresso à I Liga 21 anos depois, ao ter sido segundo classificado na última edição da II Liga, atrás do campeão Tondela, que também vai atuar no primeiro escalão em 2025/26.