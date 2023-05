Tiago Machado renova contrato com o Boavista

”, afirmou o jovem avançado, de 19 anos, em declarações reproduzidas no sítio oficial do clube na Internet.Depois de ter anotado 19 golos em 31 jogos no campeonato nacional de juniores, Tiago Machado competiu pela primeira vez a nível sénior no sábado, ao entrar na reta final do empate entre Boavista e Sporting de Braga (1-1), da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.”, admitiu.Natural de Gondomar, o avançado soma seis épocas de ligação às camadas jovens do Boavista e prepara-se para integrar o plantel comandado por Petit já a partir de 2023/24.