Tiago Mamede reforça Portimonense por duas épocas

O jogador, de 23 anos, nascido em Itália - quando o pai, o antigo médio Mamede, ali jogava -, fez toda a formação no Sporting, pelo qual se estreou como sénior na receção (3-2) aos polacos do RKS Raków, na Liga Europa 2023/24, no seu único jogo oficial pelos ‘leões’.



Na última época, mudou-se para o Estrela da Amadora, somando apenas três partidas pela equipa principal dos ‘tricolores’.



“Acho que é o espaço certo para poder crescer como jogador, e venho à procura de minutos e para ajudar o Portimonense a voltar ao sítio onde merece estar”, afirmou o futebolista, em conferência de imprensa.



O clube de Portimão também oficializou hoje a contratação, já anunciada na semana passada, do extremo Diogo Cabral, que alinhava no Famalicão e vinculou-se por duas temporadas, mais duas de opção.



“Quero somar minutos, fazer uma boa época e conseguir ajudar a equipa a atingir os seus objetivos. Sou um jogador rápido, forte no um contra um e vou dar tudo em campo para ajudar a conseguir ganhar todos os jogos”, disse o jogador, cujo passe está partilhado entre Portimonense (50%), Famalicão (25%) e Sporting (25%), emblema em que se formou.



Os guarda-redes Hamza Alaa e Cibois, os defesas Samy, Diogo Casimiro, Marlon Júnior e Jarleysom, os médios Xavier, João Casimiro e Samuel Lobato, e o avançado Mesaque Djú são os outros reforços já confirmados pelos algarvios.



O Portimonense, 15.º classificado na edição de 2024/25 da II Liga, segue para a segunda época consecutiva no escalão secundário, sob orientação do treinador Tiago Fernandes, que sucede a Ricardo Pessoa.



A formação de Portimão, que nesta pré-época já soma uma vitória, estreia-se em casa frente ao Penafiel, em jogo marcado para o fim de semana de 09 e 10 de agosto.