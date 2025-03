Tiago Margarido antevê um "jogo muito disputado" na receção ao Casa Pia

" [O Casa Pia] É um dos clubes em Portugal que trabalha muito bem ao nível daquilo que é a valorização de jogadores e, obviamente, por isto que eu disse, contamos com um jogo muito disputado e dividido", disse aos jornalistas, na sala de imprensa do Estádio da Madeira, no Funchal.



O técnico, de 36 anos, elogiou a qualidade da formação lisboeta, que tem sido "bem trabalhada" pelo treinador João Pereira e conta com "bons valores individuais", mas realçou que jogar na Choupana pode ser uma vantagem para o Nacional.



"Estamos a jogar em casa e temos as nossas responsabilidades. Perante os nossos adeptos, acredito que será um bom jogo de futebol, bem jogado por ambas as equipas, cada uma com a sua identidade. Espero que no final possamos sair vencedores", perspetivou.



Margarido confia que o Nacional vai conseguir a permanência no primeiro escalão, pedindo foco e responsabilidade aos jogadores, em virtude da preponderância que este jogo pode ter nas contas finais.



"Acredito que, com três vitórias, consigamos atingir o nosso objetivo. Este é um jogo importante, que eu comparo com aquilo que foi o jogo com o Famalicão, pela importância que tem para nós. Não é decisivo, mas é bastante importante naquilo que são as nossas contas", notou.



Por motivos disciplinares, o defesa Zé Vítor é baixa confirmada, após ter visto o nono cartão amarelo na partida diante do Benfica, assim como o também central Ivanildo Fernandes, devido a problemas físicos.



"O Ivanildo [Fernandes] está fora, infelizmente. Ainda não sabemos bem a extensão [da lesão], mas vai estar fora durante algum tempo", explicou o 'timoneiro' do conjunto insular.



Mais perto da recuperação plena, o lateral esquerdo José Gomes evoluiu para treino condicionado, contudo, ainda não é certo que volte às opções de Tiago Margarido.



O Nacional, 13.° classificado, com 26 pontos, defronta no domingo o Casa Pia, que é sétimo, com 36, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, às 15:30, no Estádio da Madeira, com arbitragem de Sérgio Guelho, da associação da Guarda.